Os poemas podem sentir e até palpitar

Dentro de um coração frágil ou formoso.

Os poemas crescem e devem germinar

E ainda mais se o coração for amoroso.

E crescem mais quando sonho lindamente

Também quando não sinto nenhuma solidão

E me encontro num lugar idílico e silente

Então chega o êxtase e não há ilusão .

E como é inspirador,cidade Verde e ditosa

Viver em S. Pedro do Sul no teu no seio,

A explanar poemas alguns cor de rosa

São imaginativos frescos com suave enleio!

Como é bom lê-los, são quase divinos

E também arrojados e bastantes virginais,

Crescem gigantes, outrora foram pequeninos,

Mas como são belos e também ideais.

Por serem formosos, e cheios de amor,

Com talento, perfume e muita subtileza

Mostram a inteligência e o vermelho do rubor

Numa criatividade de ideias com sua beleza.

José Valgode