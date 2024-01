Poema amigo

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Cada poema um amigo procurando o diálogo

Abrindo as portas ao silêncio amordaçado

Montando uma tenda com suspiros airados

Cada poema um amigo contendo prosa e fado.

Cada verso eu considero um bom amigo

Pois ele inventa, cria e decifra ais

E não me faz cócegas no umbigo

E nem me impinge linguagens fatais.

Cada poema um amigo com rimas versificadas

Descrevendo o proceder deste velho mundo

Que não acorda nem com novas alvoradas

Nem lê nas entrelinhas e não odeia o e-mundo.

O conteúdo de um verso deveria ser um amigo

Alertando, dando esperança e expectativa

Devias notar isso quando ele fala contigo

Escuta-o quando fala em verso ou prosa viva!

José Valgode