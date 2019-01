Pode ver a polémica obra de Banksy na Alemanha

A tela do artista britânico Banksy que se autodestruiu num leilão realizado no ano passado vai ser exposta em fevereiro no Museu Frieder Burda, de Baden-Baden, na Alemanha, anunciou a entidade.

A obra “Love is in the bin”, cortada em tiras, será exibida pela primeira vez ao público, depois de ter criado surpresa e polémica durante o leilão realizado em outubro pela Sotheby’s.

A peça será exibida durante um mês, até três de março, e o diretor do museu, Henning Schaper, espera “um grande interesse, em particular dos jovens, e dos fãs de Banksy”.

