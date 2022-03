Pode ajudar a Ucrânia sem sair de casa

Na passada quinta-feira, Mario partilhou uma nova forma de apoiar a Ucrânia e, mais concretamente, os seus habitantes. Até à data a iniciativa está a ser bem recebida e partilhada por parte dos internautas.

No Twitter publicou a sua reserva e a mensagem deixada à proprietária do Airbnb:

“Olá, Maria. A minha mulher e eu alugámos o teu apartamento por uma semana – mas é claro que não iremos visitar. Isto é só para que possa receber algum dinheiro. Gostávamos de fazer mais para a ajudar a si e às pessoas de Kiev”.

Em resposta, a anfitriã escreveu: “Olá, Mario. Muito obrigada. Que Deus esteja contigo”.

Vários “influencers” já se juntaram à causa. Segundo a NIT, Dean Nicholson, que tem mais de um milhão de seguidores, é um deles. Para ajudar, partilhou a iniciativa na própria história do Instagram e incentivou as pessoas a aderirem.

Também Sarah Archer revelou ao site TTG Media que tinha sido inspirada pela ideia do viajante. “Vi a ideia dele e pensei ‘sim, eu gosto disto’, então fiz o mesmo. Todos nós queremos fazer algo para ajudar as pessoas da Ucrânia. Aquelas pessoas podíamos ser todos nós. Num minuto estamos a disponibilizar o nosso apartamento a turistas e no minuto seguinte estamos no meio de uma zona de guerra”.

Com este gesto, Sarah Archer acabou por influenciar Graham Macrides, um especialista de viagens que reservou uma noite num apartamento em Kiev por 34 euros. “Temos de ter solidariedade para com tudo o que está a decorrer na Ucrânia. Embora existam muitas páginas onde possamos doar, é difícil doar diretamente. Através desta iniciativa, pomos logo o dinheiro nos bolsos das pessoas. Tudo o que possamos dar a estas pessoas será benéfico quando comparado com o tempo que a ajuda demorará a lá chegar”.

Já na Ucrânia, um porta-voz revela à Today a decisão de suspender todas as taxas de serviço naquele território.