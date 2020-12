Pochettino pode ir para o PSG e levar Messi

O treinador argentino Pochettino vai tentar levar Lionel Messi, atualmente ao serviço do FC Barcelona, para o Paris Saint-Germain, onde deverá assumir o lugar deixado pelo treinador germânico Thomas Tuchel.

A saída de Thomas Tuchel do comando técnico do PSG não foi ainda confirmada pela emblema francês, mas parece cada vez mais certa, principalmente depois da mensagem de despedida de Kylian Mbappé, avançado do PSG.

“Infelizmente é a lei do futebol, mas ninguém vai esquecer os tempos passados aqui. Obrigado treinador”, afirmou o internacional francês nas redes sociais, deixando também palavras de agradecimento à restante equipa técnica do treinador alemão.

Com a saída de Thomas Tuchel, torna-se iminente a chegada de Pochettino, que se encontra sem clube desde que foi despedido do Tottenham. O treinador argentino, que jogou pelo PSG como jogador entre 2001 e 2003, será uma escolha pessoal de Nasser Al-Khelaifi, dono do clube francês, escreve o desportivo A Bola.

Já a pensar nos desafios que o esperam, Pochettino tentará levar Lionel Messi para o PSG no próximo verão, segundo o jornal espanhol A Marca, que recorda que o treinador argentino nunca escondeu a vontade de treinar o seu compatriota.

O jornal britânico The Sun dá também conta que Pochettino já prepara um novo PSG e terá feito de Dele Alli, jogador do Tottenham de José Mourinho, um dos alvos prioritários.