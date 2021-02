Please Disturb Festival dá-lhe música até ao final do mês

O Hotel InterContinental Porto e o Bar das Cardosas serão palco para seis concertos transmitidos em live, todas as sextas, sábados e domingos do mês de fevereiro às 21h30, uma iniciativa para promover e apoiar a cultura e os artistas nesta altura desafiante.

O Please Disturb Festival foi pensado para dar música aos portugueses durante o confinamento e promover o talento local, através de concertos transmitidos em livestream no Youtube, Facebook e Instagram do Bar das Cardosas e do InterContinental Porto. Desta maneira, é possível garantir uma interação direta do público com os músicos, para os famosos “discos pedidos” e os aplausos virtuais.

Esta iniciativa tem ainda como objetivo apoiar a cultura e artistas que durante esta pandemia atravessam dificuldades. Assim, foi criado um número MBway e um NIB para os músicos e técnicos, para quem se quiser juntar e apoiar esta causa. Todo o valor angariado será, posteriormente, dividido por todos os artistas e técnicos que fazem parte deste projeto.

Para promover as doações e de modo a apoiar esta causa, o InterContinental Porto-Palácio das Cardosas vai sortear, todas as semanas (à terça-feira), uma noite com pequeno-almoço incluído, num dos novos quartos do hotel, que estarão prontos a partir de junho. Por cada cinco euros doados é atribuído um bilhete para esse mesmo sorteio.

A empresa de vinhos Direct Wines associou-se, também, ao Please Disturb Festival e no próximo fim-de-semana vai estar a oferecer uma garrafa de vinho Sílica “Sem Madeira” Raul Riba D’Ave Douro Tinto 2019, às primeiras 10 pessoas de cada concerto que façam um donativo de cinco euros a partir das 21h30.

O Please Disturb Festival teve início no passado dia 5 de fevereiro e vai decorrer até o dia 28 com concertos de diferentes estilos musicais a começar sempre às 21h30 e com duração de, pelo menos, uma hora. Uma produção, em parceria com a BMC Events, a Close Up e o Taptemple Studio, que será transmitida com bastante qualidade e com toda a segurança.