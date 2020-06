Plataforma digital garante procedimentos sanitários no Humberto Delgado

São 146 códigos QR distribuídos por 43 localizações diferentes. A plataforma digital Go Fight COVID-19 vem garantir que estão a ser cumpridos todos os procedimentos sanitários e de segurança exigidos pelo Aeroporto Humberto Delgado.

A Go Fight Covid-19 acaba de ser lançada no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A nova plataforma digital, que permite avaliar normas de segurança em espaços com atendimento público, vem satisfazer a urgente necessidade do aumento da eficácia das medidas de segurança impostas pela DGS.

Ao todo, são 146 códigos QR que se encontram distribuídos por 43 localizações diferentes, entre as quais a área de check-in, a área de controlo de segurança, a área de controlo de passaportes (SEF), o food court, as portas de embarque e a área de chegadas.

O feedback é recolhido online, através da resposta a questões relacionadas com os processos sanitários e de segurança que, após a recolha e processamento providenciado em tempo real, a ANA dispõe de dashboards para análise e monitoria, que permite gerir a operação e tomar decisões de acordo com a informação real dos passageiros.

A solução Go Fight Covid-19 junta-se assim ao Go Clean, já implementado no Aeroporto – ambos os produtos da família Go Rate, uma plataforma digital analítica de recolha e processamento de dados em tempo real, providenciados pelos ativos mais importantes de uma organização: os clientes.

Mais informações aqui.