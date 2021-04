Plataforma de criptomoeda rendeu 1.5 mil milhões a burlão turco

O criador da plataforma Thodex, dedicada ao investimento na área das criptomoedas, está a ser procurado pelas autoridades turcas por alegada fuga do país com uma fortuna avaliada em cerca de 1.5 mil milhões de euros.

De acordo com o Jornal de Notícias, Faruk Fatih Ozer ter-se-á evadido da Turquia a partir do aeroporto de Istambul devido a um esquema que vitimou 390 mil investidores.

Graças à evolução do mercado das criptomoedas, liderado pela Bitcoin, que já vale 45.470 euros, diversas plataformas foram criadas para permitir investimentos. No entanto, a sua instabilidade fez com que vários países proibissem este método de pagamento.

O banco central turco já tinha decidido proibir o uso de criptomoedas em pagamentos de bens e serviços a partir de 30 de abril.