Plástico bolha: um material versátil, económico e divertido

Sabia que o plástico bolha foi inventado por acaso em 1957 por dois engenheiros que queriam criar um plano de fundo de plástico texturizado? Pois é, esse material que hoje é usado para proteger objetos em transporte, revestir pisos, fazer envelopes e até aliviar o stress, surgiu de um erro. Mas foi um erro muito bem aproveitado porque o plástico bolha tornou-se num material muito útil e vantajoso para diversas indústrias e aplicações.

O plástico bolha é um filme de polietileno de baixa densidade com bolhas de ar prensadas, que formam uma camada de acolchoamento. É usado para embalar produtos frágeis ou sensíveis, como eletrónicos, vidros, metais, alimentos e outros. Também pode ser usado para revestir pisos antes da colocação de carpetes de madeira, melhorando o isolamento acústico do ambiente. Outra forma de usar o plástico bolha é laminá-lo com papel e fazer envelopes para enviar produtos frágeis pelo correio. Além disso, o plástico bolha pode ser usado como isolante térmico e sonoro em casas ou comércios, mantendo a temperatura e o silêncio desejados.

O plástico bolha tem muitas vantagens, como ser leve, flexível, atóxico, impermeável, termo soldável, resistente à maioria dos produtos químicos comerciais, transparente e reciclável. Essas características fazem com que o plástico bolha seja mais económico e prático do que outros materiais de proteção, como o cartão ou a espuma. O plástico bolha também ocupa menos espaço no armazenamento e no transporte dos produtos, facilitando a logística e reduzindo os custos. Além disso, o plástico bolha tem um efeito terapêutico para muitas pessoas, que se divertem a rebentar as bolhas e aliviando o stress. Há até um Dia Mundial de Apreciação do Plástico Bolha, celebrado a 26 de janeiro.

