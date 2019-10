Planeta Terra… Talvez

Com muito engenho e arte,

Com muita sabedoria e persistência,

Talvez um dia cheguemos a Marte,

Talvez em Marte perpetuamos a nossa existência.

Talvez um dia possamos entender

O que significa a dádiva da vida,

Porque nela contida

Está tudo o que deitamos a perder.

Talvez que um dia

Acordemos para a realidade,

E com persistência e sabedoria

Finalmente veremos a verdade,

Talvez que não seja tarde,

Talvez que o futuro seja possível.

Talvez que com engenho e arte

Marte, não seja tão apetecível.

Talvez que acordemos de vez

E com a culpa de quem também erra

Nos chegue a lucidez,

E cuidemos melhor da terra…

(Possivelmente Poemas)