PJ apreende cinco toneladas de tabaco

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou o desmantelamento de uma organização criminosa e a detenção em flagrante delito de cinco homens, na região Norte, por tráfico de droga, contrabando de tabaco e posse de armas.

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, refere que “as detenções ocorreram no âmbito de investigação ao tráfico de estupefacientes na região norte, com especial incidência na área do Grande Porto, mas que se estendeu ao sul de Espanha, com passagem pela fronteira do Caia”.

Durante a operação, a PJ apreendeu haxixe e cocaína que dariam para 118.550 e 410 doses individuais, respetivamente.

“No armazém utilizado por esta organização criminosa, foi detetada uma unidade industrial de transformação de folha de tabaco, encontrando-se em plena laboração uma máquina a triturar daquelas folhas. Além da máquina, procedeu-se ainda à apreensão de aproximadamente 5,5 toneladas de folhas de tabaco, grande parte ainda em bruto e a outra já triturado e ensacado para redistribuição”, acrescenta a nota.

Segundo o comunicado, “estima-se que o valor da mercadoria apreendida represente cerca de um milhão de euros, correspondendo 900.000 euros ao valor da prestação tributária”.

A PJ apreendeu ainda duas armas de fogo, 55 munições, quatro viaturas de gama média alta, nove telemóveis e outro equipamento informático e ainda 3.265 euros em dinheiro, “tudo resultante da atividade ilícita daquela organização”.

Os detidos, quatro homens de nacionalidade portuguesa e um estrangeiro, com idades entre os 22 e os 47 anos, estão indiciados dos crimes de tráfico de estupefacientes, de introdução fraudulenta no consumo de tabaco e de posse de armas.

Depois de presentes a primeiro interrogatório judicial, um juiz de instrução criminal decretou a prisão preventiva a três dos arguidos “com papéis dominantes na organização, que já tinham antecedentes policiais pelo mesmo ilícito”.

Os outros dois arguidos ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações semanais às autoridades.

O comunicado diz ainda que a PJ “contou com a colaboração relevante do Destacamento de Ação Fiscal da GNR do Porto na realização das diligências relativas à apreensão da folha de tabaco”.