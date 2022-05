Há coisas fantásticas, que nos provam que o mundo ainda tem bastante para melhorar e que não pode, portanto, acabar nos próximos dias.

Sempre achei muito estranho haver tantas “piriscas” no chão junto aos enormes cinzeiros que estão à porta dos hipermercados “Continente”. Deve haver que os cinzeiros assinalam apenas que são “zonas de fumo” e portanto, as piriscas atiram-se para o chão como habitualmente.

De maneira que há poucos dias, vi um tipo que estava a fumar com mais dois amigos numa dessas zonas com um cinzeiro enorme. De repente o tipo decidiu que tinha acabado de fumar e atira a pirisca para longe, talvez cinco metros de voo porque deveria ser um tipo experiente nessas coisas, e acerta em cheio no casaco de uma senhora que ia a passar.

A pirisca cai para o chão, a senhora não reparou no que lhe tinha acontecido, o tipo e os dois amigos riram-se bastante com ar cúmplice, por ter sido um momento muito divertido.

Pedro Guimarães