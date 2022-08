Piquenique dançante já nos próximos dias 6 e 7 de agosto

A sétima edição do “Piquenique Dançante sobre a Relva” tem lugar no fim de semana de 6 a 7 de agosto, nos Jardins da Casa Taít e com abertura de portas prevista para as 15h00.

“Temos o poder feminino de Ágata, Joana Espadinha, os sons quentes de DJ Firmeza e do artista, antigamente conhecido por ‘La Flama Blanca’”, destaca a organização do festival em comunicado de imprensa.

As escolhas artísticas demonstram a “diversidade do cartaz” e acrescem-se a estas as “apostas marotas no mítico Claiana, nos escaldantes ‘Rally Fantasia’ e na instituição tripeira de animação do ‘Colectivo dos senhores de meia-idade’”.

A organização promete ser “’Sábado de Festa’ e ‘Domingo de Paixão’, num fim-de-semana entre o embalo do Douro e o céu azul de verão, com um cartaz saído de uma daquelas cassetes feitas com amor, playlists feitas com vontade e que fica na nossa memória mesmo depois da fita/streaming se gastar”.

O passe geral para os dois dias tem o custo de dez euros e o bilhete diário tem o custo de sete euros, ambos podem ser adquiridos no local do evento. No entanto, crianças até aos 12 anos ingressam livremente.