Pior do que a praga do Covid-19, são a quantidade de pessoas que têm coisas a dizer sobre assunto.

O pior, é que apesar de ninguém ter a certeza de nada, todos acusam os outros de defenderem algo e o seu contrário.

Confesso que não tenho grande paciência para isso, para mim o que as autoridades de saúde disserem, para mim bem e serve de bitola como me oriento. Por essa razão, resolvi fazer uma quarenta de alguns grupos do whatsapp que de repente tem imensos especialistas em pandemias.

Às vezes, parece que estão a discutir números e não pessoas, pessoas com rosto, com família e eu conheço dois desses rostos e não vou revelar quem são.

Parece que estão ao discutir os seus clubes de futebol e esgrimam razões com se houvesse vencedores e derrotados.