Pinto da Costa: Villas-Boas vai ter de esperar para ir ao meu funeral

Confrontado com uma declaração antiga de André Villas-Boas, que afirmou que nunca se candidataria contra Pinto da Costa, o líder dos dragões reagiu ironicamente. “Isso só prova aquele ditado: ‘nunca digas nunca’. Se calhar achou que eu ia morrer mais cedo, mas ainda vai ter de esperar para ir ao meu funeral”, afirmou o dirigente.

Pinto da Costa não ficou por aqui em relação a Villas-Boas, que acredita ter sofrido uma derrota na assembleia-geral do F. C. Porto. O líder dos dragões abordou ainda a sugestão do possível candidato de que a administração deveria devolver os prémios. “Eu estava era à espera é que ele devolvesse os prémios que ganhou no F. C. Porto. Foi um fait-diver para criar algum stress, mas ninguém ligou ao que ele disse porque ele apelou ao voto contra as contas do clube, mas a maioria aprovou e quem se absteve, num sinal de bom senso, significa que não aprovava as contas mas não queriam criar um problema ao clube. O voto contra perdeu e foi uma derrota escusada de Villas-Boas. Se eu fosse à assembleia pedir para aprovar as contas e elas fossem reprovadas era uma derrota minha”, atirou o presidente dos azuis e brancos, acrescentando que “a assembleia correu de maneira excelente”.

Outro dos temas em destaque foi a recandidatura à presidência do clube, que Pinto da Costa revela ainda não ter uma decisão final. “Não tenho timing para apresentar a candidatura porque tenho outras preocupações com o F. C. Porto. Temos de passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões e estamos a acelerar a academia. Essas é que são as minhas peocupações. Não desvendei a data porque ainda não decidi, quando o fizer, comunicarei primeiro a decisão aos meus dirigentes”.