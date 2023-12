Pinto da Costa partiu nariz em acidente de viação

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, deu entrada por precaução no Hospital da CUF, no Porto, na noite de sábado, após ter sofrido um acidente de viação e fraturado o nariz, revelaram os vice-campeões nacionais de futebol.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos ‘dragões’ na Internet, um veículo chocou com a traseira do carro conduzido pelo dirigente, que “se encontra bem e pronto para prosseguir com a atividade normal”, sem que fossem identificadas outras mazelas.

André Villas-Boas, ex-treinador do FC Porto e eventual candidato às eleições dos órgãos sociais do clube ‘azul e branco’, que devem ser realizadas no primeiro semestre de 2024, deixou votos de “rápidas melhoras” a Jorge Nuno Pinto da Costa nas suas redes sociais.