Pinto da Costa espera jogo sem assobios à seleção

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, espera que a seleção portuguesa assegure esta sexta-feira a qualificação para o Euro2024 no Estádio do Dragão, desejando que os adeptos evitem assobiar na direção dos futebolistas nacionais.

“Quero que Portugal ganhe e que o público compreenda que todos os jogadores, gostem mais ou menos, são portugueses, da seleção e têm de ser apoiados de forma igual, para que não suceda neste estádio aquilo que, infelizmente, aconteceu recentemente noutros. Estou certo de que o público será uma parte importante do triunfo de Portugal. Assobios? Se forem para os adversários, podem assobiar. Para mim, seria muito triste verificar isso [na direção dos jogadores portugueses]”, observou o dirigente, à margem da sessão de apresentação das contas da SAD do FC Porto em 2022/23, no Dragão Arena, no Porto.

Portugal defronta hoje a Eslováquia, às 19h45, no Estádio do Dragão, sob arbitragem do grego Tasos Sidiropoulos, e assegura a sua nona participação, e oitava consecutiva, em fases finais de Europeus em caso de vitória nesse duelo da sétima ronda do Grupo J de qualificação, sendo que um empate bastará se o Luxemburgo perder na visita à Islândia.

“Espero que a presença da seleção [no Porto] fique assinalada com o apuramento para o Europeu e com uma grande exibição. Tenho muita consideração por este selecionador [Roberto Martínez] e sou um amigo do presidente da Federação Portuguesa de Futebol [Fernando Gomes], que foi um excelente colaborador meu durante muitos anos”, notou.

Na quinta-feira, Pinto da Costa assistiu ao treino vespertino de adaptação da equipa das ‘quinas’ ao relvado do recinto do FC Porto, tendo conversado com futebolistas, entre os quais o capitão Cristiano Ronaldo, elementos da equipa técnica e dirigentes federativos.

“Não será fácil. Às vezes, quando menos se pensa, aparecem os problemas. Felizmente, pela conversa que já tive com os jogadores ontem [quinta-feira], o grupo está consciente disso, algo que me leva a confiar que vamos vencer. Eu tenho o maior prazer em que a seleção jogue no Estádio do Dragão e fiquei muito feliz. Todos os jogadores com quem falei me transmitiram a satisfação de jogar ali e dizem que é um estádio talismã, porque venceram uma prova internacional [Liga das Nações] e têm tido grandes vitórias”, notou.

Portugal vai tentar confirmar a 13.ª presença seguida em fases finais de grandes provas internacionais, entre Europeus e Mundiais, desde 2000, e a fase de qualificação mais ‘serena’ da sua história, até porque nunca se apurou com três rondas ainda por disputar.

Após seis rondas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J, com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, sem pontos.

Além de seis triunfos em outros tantos duelos, o conjunto do espanhol Roberto Martínez leva 24 golos marcados e nenhum sofrido, tendo em vista um dos dois primeiros lugares da ‘poule’, que dão entrada direta no Europeu, de junho a julho de 2024, na Alemanha.

Palco do duelo de estreia do Euro2004 e da final da Liga das Nações de 2019, o Estádio do Dragão pode assinalar o terceiro apuramento da equipa das ‘quinas’ para fases finais, após o Mundial2022, em março do ano passado, e o Euro2008, em novembro de 2007,