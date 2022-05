Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Poesia é a arte de com arte pintar palavras

A poesia é arte de com arte criar arte

Poeta é predicado, seara amadurecida e lavras

Com palavras pintadas em toda a parte .

Eu me sento na minha velha escrivaninha

E ali estou aprimorando linha por linha.

Medito e escrevo e puxo pela orelha

E aos poucos sai um poema de cernelha.

O poeta deve saber como pintar as palavras

Para que deem mais sentido na vida

Explanar temas semeando searas e lavras

E não comer até estoirar a barriga.

Na pintura ele elimina as coisas mais triviais

Adorna cada palavra e a torna enobrecida

Eliminando mazelas e todos os ais

Que já fizeram parte de nossa vida.

E tudo será possível quando há sensibilidade

Quando a arte rítmica escrita ou falada

Penetrar em cada verso e se tornar realidade

Então a poesia será uma odisseia pintada!

