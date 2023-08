“Pinóquio e o lençol mágico” estreia brevemente

A peça “Pinóquio e o lençol mágico” é a próxima criação a estrear-se dia 09 de setembro no Teatro Meridional, em Lisboa, numa encenação de Patrícia Pinheiro.

“Somos todos marionetas” e “tornámo-nos pessoas de verdade quando passamos a obedecer ao único fio intrínseco: o nosso cérebro, o nosso pensamento”, lê-se numa nota sobre o espetáculo.

Com texto de Rui Xerez de Sousa, a partir de “As aventuras de Pinóquio” de Carlo Collodi, “Pinóquio e o lençol mágico” tem interpretação de Catarina Rabaça, Nuno Távora, Tadeu Faustino e Zé Bernardino.

O espaço cénico é de Marta Fernandes da Silva, os figurinos de Marta Iria, o desenho de luz de Almeno Gonçalves.

O espetáculo tem assessoria artística de Natália Luiza e Miguel Seabra, fundadores e diretores artísticos do Teatro Meridional.

O texto da peça foi criado no âmbito da primeira edição do Laboratório de Adaptação de Texto 2020 do Teatro Meridional.

A peça está em cena de 09 de setembro a 01 de outubro, com sessões para famílias aos sábados e domingo, às 11:00.