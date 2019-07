Pinhel é a Cidade do Vinho 2020

A cidade de Pinhel (Guarda) foi eleita Cidade do Vinho 2020, vencendo o único adversário a concurso, Silves, no distrito de Faro, disse à agência Lusa fonte da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).

De acordo com a mesma fonte, a votação decorreu em Peso da Régua – Cidade do Vinho 2019.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Pinhel, Rui Ventura, congratulou-se com a distinção, sublinhando que o concelho quer “valorizar cada vez mais” o vinho de Portugal, considerando tratar-se de um produto que “marca a diferença” no país.

“Pinhel tem a responsabilidade acrescida de ser a maior produtora de vinho da Beira Interior e, dessa forma, arrastar aquilo que é a marca e qualidade dos vinhos da Beira Interior, não só para o mundo dos enólogos, mas também para aquele mundo que é o dos curiosos do vinho”, disse.

Para o autarca, a distinção hoje conquistada “tem algo de extraordinário”, uma vez que Pinhel assinala 250 anos de elevação a cidade em 2020.

“Aquilo que pretendemos fazer em 2020 é associar as iniciativas culturais a esta nomeação”, acrescentou.

No decorrer do encontro, os associados da AMPV aprovaram ainda a entrada do município de Vila Franca de Xira (Lisboa) naquele organismo.

A iniciativa “Cidade do Vinho” tem como objetivo contribuir para valorizar a riqueza, a diversidade e as características comuns da cultura da vinha e do vinho e de todas as suas influências na sociedade, paisagem, economia, gastronomia e património, de forma a permitir um melhor conhecimento mútuo entre os portugueses.

O município de Portalegre, que deverá entrar para a AMPV em setembro, já anunciou que vai concorrer ao galardão Cidade do Vinho 2021.

“Nós temos que valorizar o que temos e o vinho, ao lado da Serra de São Mamede, é um dos seus maiores expoentes, no país e no mundo”, disse hoje à Lusa o vereador com o pelouro do Turismo no município de Portalegre, Armando Varela.

De acordo com o autarca, a candidatura de Portalegre a Cidade do Vinho 2021 vai ocorrer “no primeiro semestre de 2020”.