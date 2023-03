Pimenta focado no 15.º título de campeão nacional de fundo

O canoísta português Fernando Pimenta procura ampliar, para 15, o recorde de títulos consecutivos de campeão nacional de fundo, em K1, no domingo, em Mirandela, na primeira prova oficial da época.

O atleta de 33 anos tem sido imbatível, desde 2009, na distância de 5.000 metros, na qual tem, inclusivamente, dois títulos europeus e outros tantos mundiais, no evento que habitualmente encerra as competições internacionais de pista/regatas em linha.

Como principais rivais, Pimenta deve ter o olímpico João Ribeiro e José Ramalho, especialista em maratonas, e com quem, em 2022, o limiano fez equipa no K2 campeão do mundo na prova de 30 quilómetros, em Ponte de Lima.

No setor feminino, o favoritismo recai em Teresa Portela, que já tem cinco títulos nacionais de fundo e que no domingo procura o terceiro consecutivo, devendo ter nas igualmente olímpicas Francisca Laia e Joana Vasconcelos as mais fortes opositoras.

Em C1, destaque no feminino para a jovem Beatriz Fernandes que se vai estrear no escalão sénior. Em 2022, conquistou para Portugal títulos mundiais de juniores em velocidade, em C1 200 e 1.000 metros, bem como no Mundial de maratonas.

Mirandela vai, pelo terceiro ano consecutivo, receber a prova que junta cerca de 1.000 canoístas de mais de 50 clubes, que competem em 42 categorias entre vários escalões e distâncias, em K1, C1 e SUPC (standupcanoe), durante o fim de semana.

O apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris2024 vai decorrer este ano, no Campeonato do Mundo de regatas em linha, que vai decorrer entre 23 e 27 de agosto, em Duisburgo, na Alemanha.