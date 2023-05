Pimenta aponta a quatro alvos na Taça do Mundo de Poznan

O português Fernando Pimenta, medalha de bronze em K1 500 metros em Tóquio2020, vai voltar a disputar quatro provas na Taça do Mundo de Poznan em canoagem, na Polónia, entre 26 e 28 de maio, tal como em Szeged.

O canoísta natural de Ponte de Lima volta a alinhar nas competições de K1 500 metros, K1 1.000, K1 5.000 e K2 500, juntamente com Teresa Portela, à semelhança da Taça do Mundo na Hungria, onde arrebatou o ouro a solo na distância mais curta, a prata nos 1.000 metros e o bronze na embarcação mista.

David Varela, Iago Bebiano, Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha vão compor o K4 1.000 metros, em detrimento do conjunto constituído por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e Kevin Santos em Szeged.

Varela vai também disputar a prova de K1 500 metros e Iago Bebiano a de K1 200, enquanto Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha voltam a juntar-se para o K2 500 metros. João Duarte, em K 1.000 metros e K1 5.000, completa o elenco masculino nos kayaks.

Teresa Portela, além do K2 500 misto, vai ainda competir a solo no K1 500 metros, sem que Portugal apresente embarcações em K4 ou K2 no feminino, depois de ter estado com Francisca Laia, Joana Vasconcelos e Maria Rei na Hungria.

Além das três medalhas de Pimenta, em Szeged, a seleção lusa arrebatou outros três ‘metais’, com o ouro de Norberto Mourão em VL2 200 metros, a prata de Hélder Silva em C1 200 metros e o bronze de João Ribeiro e Messias Baptista em K2 500 metros.

Depois da segunda Taça do Mundo, na Polónia, o calendário internacional da modalidade contempla os Jogos Europeus de Cracóvia, entre 21 de junho e 02 de julho, e a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, em Duisburgo, na Alemanha, entre 23 e 27 de agosto.