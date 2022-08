Pilotos não aterraram avião porque adormeceram

Um Boeing 737-800 da Ethiopian Airlines falhou a descida para a pista de aterragem esta segunda-feira. A razão? Os dois pilotos estavam a dormir.

O voo, que tinha partido de Cartum, no Sudão, tinha aterragem autorizada no aeroporto Addis Ababa, na Etiópia, mas ao chegar perto da pista o avião não pousou e passou pela mesma a uma altura de 11 mil metros.

De acordo com o The Aviation Herald, site especializado em relatórios de acidentes e incidentes de aviação, a torre de controlo tentou entrar em contacto com os dois pilotos várias vezes, mas sem sucesso.

Após o avião ter passado pelo aeroporto, o modo piloto automático desconectou-se e fez disparar um alarme, que acordou a dupla. Depois, os pilotos “manobraram a aeronave” para um local seguro e o avião aterrou sem mais problemas.

O site FlightAware mostrou a volta que os pilotos tiveram que dar para conseguirem fazer a aterragem do avião, que fazia um voo que normalmente dura menos duas horas e que pode levar até 154 passageiros.

A tripulação foi colocada de licença enquanto aguarda por uma investigação ao incidente que envolveu um Boeing da Ethiopian Airlines.