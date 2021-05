Piloto luso-suíço sofre acidente muito grave em Itália

O jovem luso-suíço de 19 anos caiu numa curva no final da qualificação para a classe de Moto3 em Mugello, onde decorre o Grande Prémio de Itália, tendo ficado em estado considerado muito grave.

Jason Dupasquier não pode fazer nada para evitar o contacto quando o concorrente que seguia à sua frente perdeu o controlo da mota.

Dupasquier teve que ser tratado na pista pelo médico do circuito antes de ser transportado de avião para o hospital Careggi em Florença.

A equipe de intervenção médica chegou imediatamente ao local do acidente e depois foi transferido para o hospital Careggi em Florença onde permanece em estado muito grave.

Dupasquier estreou-se na Moto3 em 2020 com a equipa Prustel GP.

O luso-suíço somou pontos em todas as cinco primeiras corridas, tendo como melhor resultado o sétimo resultado no GP de Espanha em Jerez.

Antes do GP da Itália deste fim de semana estava em 10º no campeonato, com 27 pontos.