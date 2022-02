PIB britânico cresceu 7.5% em 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 7,5% em 2021, depois de ter caído 9,4% no ano anterior, segundo os últimos dados do Office for National Statistics (ONS).

Nos últimos três meses do ano passado, o PIB cresceu 1%, mas ainda está 0,4% abaixo dos níveis registados no mesmo trimestre do ano anterior, acrescentou o ONS.

Só no mês de dezembro, o PIB caiu 0,2%, acrescentou o ONS, que indicou que nesse mês o setor dos serviços recuou 0,5%, o setor industrial cresceu 0,2% e o setor da construção avançou 2%.

“O PIB caiu ligeiramente em dezembro porque a vaga da Ómicron (variante) atingiu os setores retalhista e da hotelaria, que tiveram os maiores impactos”, disse o diretor de estatísticas económicas da ONS, Darren Morgan.

Morgan acrescentou que, apesar do revés de dezembro, o PIB cresceu fortemente durante o quarto trimestre do ano.

O Reino Unido registou em 2021 esta recuperação e em 2022 começou a levantar as últimas restrições impostas para conter a propagação da covid-19.

A economia estava a recuperar fortemente no final de 2021 até que a vaga Ómicron eclodiu em dezembro, forçando as autoridades a impor novas restrições.

O Banco de Inglaterra aumentou na semana passada as taxas de juro do Reino Unido de 0,25% para 0,5%, o segundo aumento em dois meses, a fim de conter a inflação, que atingiu 5,4% em dezembro, um máximo de 30 anos.

O banco emissor britânico, que pretende manter a inflação em 2%, tinha aumentado o preço do dinheiro em dezembro passado de 0,1% para 0,25%, naquele que foi o primeiro aumento em três anos.