Pianista português obtém certificado de ensino francês com nota máxima

Ricardo Vieira obteve recentemente o Diplome d’Enseignement na École Normale de Musique de Paris e agora acaba de conseguir uma extraordinária distinção em França ao conseguir ser o melhor candidato nas provas de acesso ao ensino de segundo nível com 20 pontos, ou seja, o máximo possível.

O pianista português conseguiu assim o melhor resultado de França e obteve o CAPES (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré). Este certificado é um dos mais prestigiados do ensino francês, integrando provas muito difícieis. “É um certificado que orgulha qualquer um e é raro que algum o obtenha na primeira tentativa”, disse ao BOM DIA uma professora de música francesa.

Nas redes sociais, Ricardo Vieira manifestou a sua alegria em francês: “Concours CAPES dans la poche! Je suis placé PREMIER de toute la France avec la note 20/20! Je suis dans les nuages!”.

Ricardo Vieira tem uma vasta carreira como pianista: participou no Stiftt Music Festival, Festival Primavera Musical, Festival de Música da Beira Interior / Scutvias, Concertos Promenade (Coliseu do Porto), Animato Concerts (Salle Cortot/Paris), entre muitos outros. Estreou e gravou “Sinfonia para um Homem bom” e “Valsa para piano, harpa e orquestra”, do compositor António Victorino D’Almeida para a etiqueta Numérica.

Atualmente, e a par da sua carreira como solista, Ricardo Vieira atua em duo com o pianista japonês Tomohiro Hatta num projeto intitulado Musicorba. Ambos têm recebido as mais elevadas críticas e atenção do público e imprensa internacional.

Em Portugal, Ricardo Vieira, lecionou no Conservatório Regional da Covilhã e na EPABI. Em tendo lecionado nos conservatórios do Havre, Epône e no centro Yamanha Music Europe. Atualmente dirige a classe de piano dos Conservatórios de Música de Chatêaufort e Garèncieres, em França.

Ricardo Vieira é frequentemente solicitado como cronista e crítico musical em diversas rádios parisienses, revistas e jornais europeus, e orienta também vários workshops na Europa e Ásia.

