Pianista português em destaque no Spotify

Tiago Santos é violinista e participa num projeto de música do pianista e compositor português que dá pelo nome de Lemos.

Na semana passada, ambos lançaram um novo tema acompanhado com um giveaway com acesso a um NFT.



Esse NFT, que será oferecido, servirá como bilhete para entrada para um concerto online a realizar no dia 2 de setembro de 2022 às 21h GMT.



O novo tema entrou na playlist “Peaceful Piano” do Spotify, uma das mais importantes deste género de música, com mais de seis milhões de gostos.

