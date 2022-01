Pianista Maria João Pires adia concerto de Madrid

Tonight on Mezzo Live HD – An evening with the OSR – Orchestre de la Suisse Romande!📽️ 9:00 PM (CET) – Mozart's Concerto for two pianos No. 10 & Mahler's Symphony No. 1 'Titan'With Martha Argerich, Maria João Pires & Daniel HardingVictoria Hall, Genevahttps://bit.ly/3pMRDLs📽️ 10:30 PM (CET) – Dvořák's Cello Concerto & Ein Heldenleben by Strauss (Richard)With Xavier Philips & Jonathan NottTeatro Colón, Buenos Aireshttps://bit.ly/31owvBO