Philippe Vieira: um português a produzir noticiários na América

Chama-se Phillipe Vieira e ingressou, em 2004, na licenciatura em Comunicação Social da UMinho, tendo prosseguido mais tarde com o mestrado em Ciências da Comunicação, Informação e Jornalismo, na Universidade do Minho, em Braga.

Phillipe Vieira esteve na SIC e na CNN, onde cobriu presidenciais e ataques terroristas. E atualmente é produtor na GBH, em Boston, Estados Unidos.

O português considera que os Estados Unidos permitiram que obtivesse “oportunidades e experiências que não teria tido em Portugal. Estou profundamente grato aos EUA, país pelo qual tenho imenso carinho. No entanto, tenho plena consciência de que se trata de um país profundamente desigual”, declarou ao jornal online da Universidade do Minho.

O português considera que “existe desigualdade no acesso ao ensino e à saúde. Existe desigualdade no acesso ao sonho americano. Existem fortes assimetrias entre o mundo urbano e rural. Existe racismo e xenofobia. E (quase) todos os problemas sociais que temos resultam da desigualdade e do preconceito. Nos EUA, existem praticamente dois países em profunda contradição um com o outro a tentarem coexistir. E a falência da verdade, isto é, a nossa incapacidade coletiva para nos colocarmos de acordo sobre o que é real e factual, torna impossível que esses dois blocos cheguem a qualquer tipo de compromisso”.



Em 2011 surgiu a possibilidade de ir para a CNN e aceitou a proposta e mudou-se para Atlanta, cidade que não conhecia. Philippe Vieira começou por fazer edição de áudio e vídeo e traduções de peças de inglês para espanhol.

“Também fazia muito trabalho freelance com a equipa de desporto, que valorizou o meu jeito para produção. Comecei a trabalhar mais com eles e a desenvolver o gosto por fazer alinhamentos, criar grafismos, coordenar equipas de produção”, explica o português que agora produz no maior canal de televisão pública dos States, a GBH .

