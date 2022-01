Peugeot ultrapassou Renault no mercado português

A Peugeot realizou um feito histórico no ano de 2021, ao tornar-se a marca líder nas vendas de automóveis novos em Portugal e ao protagonizar a primeira mudança na liderança do mercado automóvel nacional nos últimos 23 anos.

A marca do leão aumenta a sua quota de mercado há 12 anos consecutivos, com um crescimento de quase 5 pontos de quota, e alcança agora a liderança do mercado.

Segundo dados da ACAP (Associação Automóvel de Portugal), a Peugeot fechou o ano de 2021 com 22.891 unidades vendidas (incluindo Veículos de Passageiros e Comerciais Ligeiros) e um crescimento de 6,5%, bastante superior ao do mercado (+1,4%). Foi também a marca mais vendida no mercado dos Veículos de Passageiros com 17.595 unidades vendidas, uma quota de mercado de 12,0% (+1,1 pp) e um crescimento das vendas de 11% face a 2020, num mercado que cresceu apenas 0,8%.

Em complemento à preferência dos clientes portugueses traduzida nos números de vendas, a Peugeot viu reforçado o estatuto de referência junto dos consumidores nacionais ao ser eleita, pelo 9º ano consecutivo, “Marca Automóvel Nº 1 Escolha do Consumidor”, na análise levada a cabo pela ConsumerChoice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor.

Impondo-se num grupo de 11 marcas automóveis do segmento médio candidatas a este prémio, conduzido pelo principal sistema de avaliação de marcas em Portugal, e alvo de apreciação por mais de 1.500 participantes, a Peugeot alcançou um score global de 80,66%, o melhor índice de satisfação da sua categoria (80,70%) e um registo em recomendação de 80,50%. Alcançou, ainda, os melhores resultados em 6 dos 10 “Atributos de Avaliação”.

“Na Peugeot estamos todos naturalmente orgulhosos com os resultados alcançados em 2021. Competimos neste mercado com excelentes marcas, e ao longo de mais um ano particularmente desafiante, pelas inúmeras condicionantes que afetaram o setor, conseguimos manter o alinhamento dos nossos esforços, dos nossos objetivos e dos nossos recursos na direção do cliente Peugeot, terminando no topo das tabelas de vendas, e defendendo uma marca que vê a sua quota aumentar há 12 anos. Estes sucessos comerciais e de imagem – aqui destaco a eleição de ‘Escolha do Consumidor”, em que os portugueses nos distinguem pelo nono ano consecutivo – são fruto do trabalho contínuo e da estratégia sustentada dos últimos anos, e devem-se à nossa gama de produtos e serviços associados de qualidade, tecnologicamente evoluídos, apostados na eletrificação, e que cativam cada vez mais os clientes portugueses. Mas tudo isto não seria possível sem uma forte presença da Peugeot em todo o País, através da sua Rede de Concessionários e do empenho e profissionalismo de todos os colaboradores, da marca e da Stellantis, em prestar os melhores serviços aos clientes”, afirma Jorge Tomé, Diretor Geral da Peugeot Portugal.

Com uma estratégia assente em plataformas tecnológicas de última geração, apostando na transição energética e na descarbonização, na subida de posicionamento e numa gama renovada de modelos que cativam os consumidores, a Peugeot regista uma aceitação crescente no mercado nacional.

Ao longo de 11 anos consecutivos, a Peugeot foi a única marca automóvel a registar um crescimento da sua quota no mercado automóvel português, e desde 2009 aumentou praticamente 5 pontos de quota. Em 2021, num ano marcado pela renovação da sua gama, designadamente em matéria de transição energética, e por sucessivos lançamentos comerciais de êxito, todos os modelos contribuíram para a liderança comercial da marca.

Privilegiando os canais de maior valor, como o dos Particulares e o das Empresas, a Peugeot garantiu, em 2021, a liderança do mercado absoluto (VP+VCL) e também entre os VP.

No mercado global (VP+VCL), a marca alcançou 22.891 unidades vendidas, que correspondem a uma quota de mercado de 13,1% vs 12,4% no ano anterior. Trata-se de um crescimento de vendas 6,5% superior ao registado em 2020, mais de quatro vezes superior ao crescimento do mercado, que não foi além de uma evolução de +1,4%.

Para este resultado contribuiu, muito em particular, o domínio da marca no mercado VP, com um total de 17.595 unidades vendidas, representando uma quota de mercado de 12,0%, contra 10,9% registada em 2020. As vendas da Peugeot cresceram 11,0%, significativamente acima do mercado (+0,8%).

No mercado VCL, a Peugeot manteve o protagonismo em 2021 e registou 5.296 vendas, o que lhe confere uma quota de 18,4%.