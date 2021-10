Peugeot Sport sopra 40 velas

A Peugeot Sport celebra 40 anos de idade. Nascida em outubro de 1981, então como Peugeot Talbot Sport, tornar-se-ia, anos mais tarde, Peugeot Sport, estando sempre envolvida, com paixão e sucesso, em todos os circuitos e estradas do planeta, nos grandes campeonatos e nos eventos mais lendários. Pioneira, a equipa de competição francesa tem colocado em ação as máquinas mais extremas e os pilotos mais emblemáticos.

Desde 1895, quando alcançou a vitória na Paris-Bordeaux-Paris, naquela que foi a primeira corrida cronometrada do mundo, a marca sempre considerou o desporto como um acelerador de progresso. Com o mais recente Peugeot 9X8 e o programa Hypercar para o Campeonato de Endurance (WEC) da FIA, a Peugeot Sport entra na sua quinta década com a ambição de acrescentar novas vitórias à sua grande aventura desportiva, que representa, na perfeição, a sua busca pela excelência e a partilha de emoções.

As estatísticas podem ser, por vezes, pouco mais do que simbólicas, mas não há como fugir ao facto de que a Peugeot Sport colheu muito mais vitórias extraordinárias do que o número de anos que se passaram desde sua criação em outubro de 1981, testemunhando a qualidade contínua desta estrutura e a solidez da sua estratégia desportiva. “O desporto é um laboratório tecnológico excecional para os automóveis”, refere Linda Jackson, Diretora Geral da Peugeot.

“É um formidável acelerador da investigação e do progresso. Na nossa marca é essencial para o desenvolvimento dos nossos automóveis e para os nossos futuros planos de mobilidade. Estes 40 anos da PEUGEOT Sport são um sucesso, uma fonte de orgulho e, sobretudo, uma base para as nossas realizações atuais e, acima de tudo, do futuro. É este património que guia o nosso futuro”, completa.

Criada por Jean Todt, a Peugeot Talbot Sport, mais tarde Peugeot Sport, produziu modelos lendários, como os inesquecíveis Peugeot 205 T16, 405 T16, 206 WRC, 306 Maxi, 905 ou, mais recentemente, os Peugeot 908, 208 T16 Pikes Peak, 2008 DKR, 3008 DKR e 208 WRX, todos eles antecessores do já revolucionário Peugeot 9X8. Integrado no coração da estratégia de eletrificação da Peugeot, este último representa a ligação profunda entre as equipas de competição e de design.

Em campeonatos nacionais e mundiais, bem como em eventos lendários, as mulheres e os homens da Peugeot Sport estiveram, nos últimos quarenta anos, à altura de cada desafio que se lhes apresentou, transmitindo a sua paixão e profissionalismo, dois valores essenciais que continuam a inspirar as equipas atuais.

No retrovisor da Peugeot Sport estão imagens espetaculares e históricas dos vários títulos no Campeonato do Mundo de Ralis ou, mais recentemente, do Campeonato do Mundo de Rallycross, os sucessos nas Etapas do Dakar, em épocas diferentes, vitórias nas 24 Horas de Le Mans ou na “corrida das nuvens” em Pikes Peak, bem como outras nos mais diversos circuitos franceses, para além dos pódios alcançados na Fórmula 1, como fornecedor de motores.