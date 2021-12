Peugeot recebe prémio “Car Design”

O prémio “Car Design Award”, instituído em 1984 por iniciativa da publicação “Auto&Design”, distinguiu, este ano, a marca PEUGEOT na categoria “Brand Design Language” pela sua expressão estilística transversal, que é visível em toda a sua gama de produtos.

De acordo com o júri formado por 12 especialistas de publicações automóveis de referência internacional, “a nova gama da PEUGEOT mostra a evolução da marca em termos de imagem desportiva e de requinte, à qual acrescenta linhas propositadamente fortes que são consistentes com as raízes históricas da marca”.

Matthias Hossann, Diretor de Design da PEUGEOT, mostrou-se satisfeito por receber este prémio, num importante reconhecimento internacional que está associado ao grande sucesso comercial dos mais recentes produtos da marca PEUGEOT.

A edição de 2021 do prémio “Car Design” distinguiu a PEUGEOT pelas suas mais recentes criações. Instituído em 1984 por iniciativa de Fulvio Cinti, fundador e diretor da publicação de referência mundial “Auto&Design”, este prestigiado prémio recompensa projetos que contribuam significativamente para a evolução do design automóvel.

É atribuído por um júri de 12 peritos, todos eles jornalistas de publicações automóveis de renome internacional, os quais fazem uma avaliação objetiva do design automóvel a nível global.

A cerimónia de atribuição do prémio teve lugar no dia 30 de novembro, via streaming, a partir do Museu Nacional do Automóvel de Turim. Um grupo de dez finalistas foi avaliado nas três categorias de prémios – “Production Car”, “Concept Car” e “Brand Design Language” – tendo este último troféu sido atribuído à PEUGEOT.

A categoria “Brand Design Language” considera o design da marca, a forma como esta expressa os seus códigos e valores através de uma gama de produtos coerente e atrativa.

Como Diretor de Design da PEUGEOT, Matthias Hossann sente-se honrado por este importante reconhecimento para a marca PEUGEOT: “Estou muito contente por receber este prémio. Chega num momento crucial para a marca que, com o novíssimo PEUGEOT 308, leva o ‘design’ e a personalidade do automóvel a um novo nível, ainda mais arrojado e inovador. A nossa nova imagem de marca foi inaugurada com o novo PEUGEOT 308 e revolucionou a forma como comunicamos os nossos valores. Estamos profundamente enraizados num passado glorioso, mas também nos projetamos para um futuro entusiasmante”.

Este prémio segue-se ao conquistado pelo PEUGEOT 2008 em 2019, então na categoria “Production Car”, e confirma a consistência com que a PEUGEOT está a evoluir em termos de dinâmica e de subida de posicionamento, trabalhando com linhas arrojadas e fortes, consistentes com as raízes históricas de uma marca nascida em 1810.

A secção frontal do novo PEUGEOT 308, com a sua nova identidade, revelada no início do ano, define um novo capítulo na história da marca e anuncia a evolução do seu design futuro.