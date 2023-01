Peugeot mantém liderança de venda de carros novos em Portugal

A Peugeot foi em 2022, e pelo segundo ano consecutivo, a marca líder nas vendas de automóveis novos em Portugal. Segundo dados da ACAP, a Peugeot fechou o ano de 2022 com 20.855 unidades vendidas (Veículos de Passageiros + Veículos Comerciais Ligeiros) e uma quota de 11,6%, num mercado particularmente complexo.

Sublinhando a sua liderança do mercado total, a Peugeot foi, também, a marca mais vendida no mercado de Veículos de Passageiros (VP) com 16.828 unidades vendidas e uma quota de 10,8%.

Os Peugeot 2008 e 208 foram os automóveis mais vendidos em Portugal

Com 6.001 unidades vendidas, o Peugeot 2008 foi o automóvel preferido dos portugueses em 2022. Além de ter sido naturalmente o líder do segmento B foi também o SUV mais vendido no País. O segundo automóvel mais vendido em 2022 foi o Peugeot 208, com 5.008 matrículas, que se mantém desde o lançamento em 2019 a berlina líder do segmento B em Portugal.

Além de apresentar os nºs. 1 e 2 em vendas em Portugal, e do seu protagonismo no segmento B, a Peugeot destacou-se também pela liderança de vários outros modelos e em diferentes categorias.

A gama Peugeot 308 e 308 SW ascendeu à primeira posição nas vendas do segmento C, com um total de 2.615 unidades, com a variante 308 SW a destacar-se como a carrinha mais vendida em Portugal, com 1.358 unidades e uma quota superior a 19%.

Outra área em que a PEUGEOT mantém a liderança é na oferta SUV, com as suas propostas – 2008 / 3008 / 5008 – a alcançarem, em conjunto, 8.421 unidades vendidas para uma quota de mercado em torno de 11,5%.

Também no mercado de Comerciais Ligeiros, a Peugeot foi líder em 2022, com 4.027 unidades vendidas a que correspondeu uma quota de mercado de 17,1%.

Com o selo “Made in Mangualde”, o Peugeot Partner foi o furgão mais vendido em Portugal com 3.259 unidades, o que corresponde a uma quota superior a 12% no mercado VCL.

Transição energética e descarbonização

Com soluções perfeitamente adaptadas às novas necessidades dos clientes e à necessária descarbonização da sociedade, a Peugeot cativou diversas franjas de consumidores nos segmentos BEV (Veículos Elétricos a Bateria) e PHEV (Veículos Plug-in Híbridos).

Player de referência no mercado elétrico, fruto da sua capacidade de adaptação e da qualidade dos seus produtos, a Peugeot terminou o ano de 2022 como primeira marca generalista nas vendas de veículos LEV (Veículos de Baixas Emissões), com uma quota de 8,6% e um volume de 2.977 matrículas.

Foi também a líder de mercado entre os construtores generalistas nos automóveis 100% elétricos a bateria com 1.884 unidades vendidas dos modelos e-208, e-2008, e-Rifter, e-Traveller, e-Partner, e-Expert e e-Boxer, e uma quota de mercado de 10,1%.

É também de destacar que o e-208 (670 unidades), o e-2008 (839 unidades) e o e-Rifter (71 unidades) foram os modelos BEV mais vendidos dos respetivos segmentos. O mesmo aconteceu com o e-Partner (205 unidades), que contribuiu para a liderança da Peugeot nos Comerciais 100% elétricos.

Do mesmo modo, a Peugeot foi a marca generalista líder no mercado híbrido plug-in, com uma quota de 6,8% e 1.093 unidades vendidas, das gamas 308 e 308 SW PLUG-IN HYBRID, 3008 PLUG-IN HYBRID, 508 e 508 SW PLUG-IN HYBRID e 508 PSE.

“Há dois anos consecutivos que a Peugeot detém a liderança do mercado global português de Veículos de Passageiros e de Comerciais Ligeiros, e em quase todos os seus segmentos. Uma conquista nada fácil devido aos desafios decorrentes dos impactos que continuam a afetar o setor. O trabalho contínuo dos profissionais da Peugeot, da sua Rede de Concessionários e das equipas da Stellantis foi recompensado, e está suportado numa gama completa e atrativa, que está em permanente renovação, com uma nova imagem como vimos em 2022 com os novos 308 e 308 SW e com o reveal do nosso novo Fastback 408. Somos uma marca de vanguarda, com as tecnologias mais avançadas em termos de desempenho, conforto e segurança, que antecipa a mobilidade do futuro – com particular ênfase na eletrificação – e que cativa um cada vez maior número de clientes em Portugal. Congratulamo-nos com estes resultados e estamos apostados em elevar cada vez mais a experiência dos clientes a um patamar de excelência. Aliás, a Marca acaba de ser uma vez mais reconhecida com o prémio Escolha do Consumidor pelo 10º ano consecutivo! Com estes resultados olhamos com otimismo para o ano que agora começa. Em 2023 teremos uma das maiores ofensivas de produto de sempre da nossa Marca, começando pelo Peugeot 408, pelo reforço do design e da evolução tecnológica dos nossos modelos, com um grande destaque para o lançamento dos novos motores eletrificados e para a nossa ofensiva de motorizações 100% elétricas no segmento C, tão importante em Portugal.”, refere João Mendes, Diretor da PEUGEOT Portugal e Espanha.

Eleita “Marca Automóvel Nº 1 Escolha do Consumidor” pelo 10º ano consecutivo

Em complemento à preferência dos clientes portugueses traduzida nos números de vendas, a Peugeot viu reforçado o estatuto de referência junto dos consumidores nacionais ao ser eleita, pelo 10º ano consecutivo, “Marca Automóvel Nº 1 Escolha do Consumidor”, na análise levada a cabo pela ConsumerChoice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor.

Impondo-se num grupo de 11 marcas automóveis candidatas a este prémio, conduzido pelo principal sistema de avaliação de marcas em Portugal, e alvo de apreciação por 1.190 participantes, a Peugeot alcançou um score global de 80,48%, o melhor índice de satisfação da sua categoria (81,15%) e um registo em recomendação de 77,80%. Alcançou, ainda, os melhores resultados em cinco dos 10 “Atributos de Avaliação”, estando sempre acima dos valores médios do grupo de marcas em 8 dos 10 Atributos.