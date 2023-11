Peugeot E-2008 conquista troféu Volante de Ouro

A Peugeot venceu o troféu Volante de Ouro (“Goldenes Lenkrad” no original) deste ano, atribuído pela editora alemã Axel Springer Verlag, através de um dos seus modelos de maior sucesso, o novo Peugeot E-2008.

O Peugeot E-2008 impôs-se perante a forte concorrência no segmento dos automóveis compactos e foi eleito o melhor da sua categoria pelos leitores das publicações AUTO BILD e BILD am SONNTAG, bem como por um júri especializado.

Christian Dietsch, Diretor Geral da Peugeot Alemanha: “Estamos muito orgulhosos pelo facto de o E-2008 ter conseguido impressionar. O prémio demonstra que o modelo é não só apreciado pelos entusiastas de automóveis, mas que também foi capaz de demonstrar as suas capacidades nas pistas de testes, perante um júri de especialistas. Isto confirma o ‘savoir-faire’ da marca do leão em termos de design, características e desempenho técnico.”

O design moderno e inovador do E-2008 conquistou os leitores da AUTO BILD e da BILD am Sonntag, bem como o júri de especialistas: a ampla secção dianteira do modelo tem aplicações verticais na cor da carroçaria que, em combinação com os faróis, lhe conferem um aspeto imponente. A assinatura luminosa é caracterizada por três garras de luz verticais na frente, integradas nas entradas de ar laterais em preto brilhante do para-choques. Os farolins traseiros LED têm um design de 3 garras, em lâminas duplas horizontais sobrepostas, estreitas e elegantes, que ajudam a tornar o veículo visualmente mais largo.

Um elemento-chave do interior do Peugeot E-2008 e uma das características mais distintivas desta gama é o novo Peugeot i-Cockpit®. E-2008* apresenta um painel de instrumentos digital 3D situado ao nível dos olhos, diretamente sobre o volante. O ecrã de 10 polegadas (25,4 cm) tem um design moderno, permitindo o controlo da mais recente geração de sistemas de infotainment i-Connect® Advanced. O volante compacto é uma característica do Peugeot i-Cockpit® e aumenta o prazer de condução, através de uma agilidade e precisão de movimentos únicas.

Além do estilo exterior e interior, o E-2008 impressionou o júri também pelo seu desempenho. Equipado com os novos motor elétrico de 115 kW (156 CV) e bateria de 54 kWh, o novo E-2008 proporciona uma propulsão potente e silenciosa. O binário máximo é de 280 Nm e a velocidade máxima está limitada eletronicamente a 150 km/h. Com a nova bateria é possível percorrer um máximo de 406 km (ciclo combinado WLTP) com um carregamento. Recorrendo a um carregador rápido de 100 kW é possível carregar de 20% a 80% da bateria em apenas 30 minutos.

Sobre o Volante de Ouro

O prestigiado troféu alemão Volante de Ouro (“Goldenes Lenkrad” no original) é um dos maiores galardões da indústria automóvel europeia. Foi criado por Axel Springer em 1976, fundador da editora do mesmo nome. O prémio é atribuído pela BILD am Sonntag, que coopera com a AUTO BILD desde 2009.

Todos os anos, os veículos são distinguidos em diferentes categorias através da votação dos leitores da AUTO BILD e da avaliação de um júri composto por especialistas, técnicos, editores e celebridades. Este grupo integra personalidades como Tom Beck, Steffen Henssler e Rhea Harder, bem como os pilotos Hans-Joachim Stuck, Ralf Schumacher, Laura Maria Geißler e Sidney Hoffmann. As avaliações finais tiveram lugar a 18 de setembro, no circuito alemão de Lausitzring.