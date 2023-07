Peugeot celebra 40 anos do 205 e se estiver em Sochaux pode participar

Quando, em 1983, Jean Boillot, Diretor Geral da Automobiles PEUGEOT nas décadas de 70 e 80 do século passado, apresentou “o” 205, será que imaginava que o modelo daria início a uma longa linha de automóveis urbanos de sucesso, numa produção que ultrapassou os 25 milhões de unidades? Será que imaginava que, 40 anos mais tarde, o herdeiro direto do 205, o PEUGEOT E-208, seria o automóvel elétrico mais vendido da sua categoria na Europa? Talvez tenha imaginado tudo isso, pois Boillot era um grande visionário.

Foi esta visão, assente na constante inovação, que deu origem ao 205, aos seus descendentes e, atualmente, ao novo PEUGEOT E-208, modelo que a PEUGEOT irá celebrar no âmbito das festividades organizadas em Sochaux, em França, pelo Le Club 205, em colaboração com a L’Aventure Peugeot.

Todos os fãs do 205, do PEUGEOT 208 e da PEUGEOT estão convidados a juntarem-se às festividades que terão lugar já este sábado e domingo (dias 8 e 9 de julho) no Museu L’ Aventure Peugeot, em Sochaux, localidade berço da Marca.

Um “programa sagrado” para um “número sagrado”:

Sábado, 8 de julho

08h00 / 10h00 Visitas guiadas às coleções do museu (nº de lugares limitados)

10h00 Apresentação do novo PEUGEOT E-208; exposição ao longo do dia

10h00 / 18h00 Exposição “Le 205, un sacré numéro” (“O 205, um número sagrado”)

Exibição da película sobre a história do PEUGEOT 205 (cinema)

Encontro e exposição de diversos 205 (parque de estacionamento

A definir Batismos a bordo do 205 T16 no estacionamento da oficina;

aberto aos visitantes como espetadores (nº de lugares limitados)

Domingo, 9 de julho

08h00 / 10h00 Visitas guiadas às coleções do museu (nº de lugares limitados)

09h00 / 14h00 Apresentação do novo PEUGEOT E-208

10h00 / 17h00 Encontro e exposição de diversos 205 na zona de estacionamento

10h00 / 18h00 Exposição “Le 205, un sacré numéro” (“O 205, um número sagrado”)

Exibição da película sobre a história do PEUGEOT 205 no cinema

14h00 / 16h00 Concurso de Elegância “Spécial 205” (pré-inscrição obrigatória)

O novo PEUGEOT E-208 será apresentado pela primeira vez em Sochaux e oferece mais sedução, fruto de um visual irresistível, decorrente de um design apelativo, de um porte felino renovado, da nova assinatura luminosa PEUGEOT e de um espírito cada vez mais jovem. Oferece mais Emoção, através de um PEUGEOT i-Cockpit® ainda mais digital e tecnológico, que aumenta o prazer de condução. Por fim, o novo PEUGEOT E-208 oferece uma Excelência 100% elétrica, com 400 km de autonomia (ciclo combinado WLTP), graças ao seu potente motor de 115kW / 156 cv, associado a uma bateria de 51 kWh.

A PEUGEOT anunciou a sua estratégia de vendas para veículos elétricos na Europa a implementar até 2030, ano em que a totalidade dos veículos PEUGEOT comercializados no continente serão 100% elétricos. 2023 constitui um marco importante neste plano, uma vez que todos os modelos da gama ficam já disponíveis numa versão eletrificada (100% elétrica, plug-in hybrid ou híbrida de 48V).

É necessária inscrição prévia para participar nas celebrações do 40º aniversário do 205 e na apresentação do novo PEUGEOT E-208 em Sochaux, feita através do portal https://www.helloasso.com/associations/le-club-205/evenements/happy-birthday-205, estando disponíveis várias opções: visita simples, visita guiada, exposição do seu 205, placa comemorativa, catering, noite de dança, etc.