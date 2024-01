Peugeot 2008 foi o modelo mais vendido em Portugal em 2003

Com 6.760 unidades vendidas, o Peugeot 2008 voltou a ser o automóvel preferido dos portugueses em 2023. Além de ter sido naturalmente o líder do segmento B foi também o SUV mais vendido no País.

Além de apresentar o nº. 1 nas vendas em Portugal, a Peugeot destacou-se também pela liderança de outros modelos e em diferentes categorias e segmentos.

O Peugeot 308 SW destacou-se como a carrinha mais vendida em Portugal, com 2.187 unidades e uma quota superior a 22,5% entre as Carrinhas do segmento Médio.

Outra área em que a Peugeot mantém a liderança é na oferta SUV, com as suas propostas – 2008 / 3008 / 5008 – a alcançarem, em conjunto, 10.016 unidades vendidas para uma quota no mercado SUV em torno de 10,8%.

Também no mercado de Comerciais Ligeiros – que a PEUGEOT liderou em 2023, com 5.117 unidades e 17,9% de quota – o PEUGEOT Partner, um produto com o selo “Made in Mangualde”, foi o furgão mais vendido em Portugal com 4.433 unidades, o que equivale a uma quota superior a 15,5% de todo o mercado VCL.