Petição pelo ensino de português em França já tem mais de 6.500 assinaturas

A petição lançada em junho tem mais de 6.500 assinaturas. O objetivo é pedir ao presidente francês Emmanuel Macron e ao seu ministro da Educação, mais professores para que os alunos possam continuar a aprender a língua de Camões.

É uma petição para desenvolver o ensino do português no sistema educativo francês. Segundo os autores da petição, faltam professores, “há escolas a fechar e é preciso apoiar o ensino do português em França”.

Por trás desta iniciativa está a ADEPBA (Associação para o Desenvolvimento do Português e da Lusofonia), organização que reúne muitos professores de português em França.

Os iniciadores da petição lamentam que haja uma “total inconsistência em França com muitos alunos que estudam português no primário e depois não têm nenhum acompanhamento no básico e secundário”.

“O problema é que há uma perda enorme de alunos do ensino básico para o ensino básico. Tem de haver mais turmas, por isso é preciso professores e daí o abaixo-assinado”, considera a associação.

A ADEPBA espera agora conseguir uma reunião com o novo Ministro da Educação, Pap Ndiaye, para debater o problema.

Pode assinar a petição aqui.