Venho por este meio promover um abaixo-assinado que apoio incondicionalmente, a petição “Para que todos contem – Para que os cidadãos portugueses no estrangeiro tenham voz“

Num momento em que está a lançar-se o Consulado virtual, uma ferramenta que irá ajudar as Comunidades Portuguesas residentes no estrangeiro a resolver on-line uma série de questões administrativas, continua pendente a possibilidade de votar-se eletronicamente cá fora, um dos pontos que consta na petição e que constitui uma reivindicação defendida na Diáspora há pelos menos 20 anos.

A uniformização dos métodos de votação para todas as eleições (europeias, presidenciais e legislativas) em que as Comunidades Portuguesas podem votar é o segundo ponto defendido na petição. Para fomentar a participação eleitoral dos portugueses residentes no estrangeiro, está comprovado que o voto presencial nos Consulados tem sempre tido resultados alarmantes com uma abstenção média em torno dos 99%. Já com o voto postal, a participação eleitoral chegou a ultrapassar os 250.000 votantes nas últimas eleições legislativas.

As Comunidades Portuguesas querem votar e fazem-no quando lhes são apresentadas condições efetivas de participação.

Finalmente, os peticionários defendem o aumento do número de Deputados eleitos pelos círculos da Emigração. Dos 230 Deputados da Assembleia da República, apenas 4 representam 5 milhões de portugueses e lusodescendentes. Os peticionários consideram que o Parlamento não reflete a realidade da nação portuguesa.

A petição pode ser assinada on-line ou via papel. Para esse efeito coloco em anexo um documento que poderá ser utilizado, nomeadamente neste período em que muitos compatriotas irão festejar o dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas nos 5 cantos do mundo.

Pedro Rupio