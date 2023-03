Petição para que aeroporto de Beja seja a solução

Uma petição em defesa do Aeroporto de Beja e da criação de acessibilidades à infraestrutura, com mais de 3.000 assinaturas, vai ser entregue ao gabinete do presidente da Assembleia da República, na segunda-feira, pela plataforma cidadã promotora.

Fonte da comissão dinamizadora da Plataforma Sim ao Aeroporto Internacional de Beja explicou à agência Lusa que a entrega da petição pública ao gabinete do presidente da Assembleia da República (AR), Augusto Santos Silva, vai ser feita às 15:00, no parlamento, em Lisboa.

Em comunicado, a plataforma indicou que a petição, intitulada “SIM! O Aeroporto de Beja é parte da solução”, vai ser entregue “com mais de 3.000 das cerca de 3.400 assinaturas já disponíveis”.

Além disso, a delegação vai entregar “um dossiê digital com um amplo conjunto de documentação que justifica e sustenta” a petição, lê-se no comunicado.

“Trata-se de uma decisão cujo objetivo é antecipar ao máximo todo o processo subsequente à entrega das petições”, disse a entidade promotora.

A plataforma pretende que a petição pública “possa ser levada a plenário [da AR] o mais rápido possível e que este possa decidir a comissão permanente que lhe deverá dar seguimento, a qual, em princípio deverá ser 6.ª”, ou seja, a de “Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, presidida pelo deputado Afonso Oliveira, do grupo parlamentar do PSD”, acrescentou.

Com esta “antecipação”, os representantes da Plataforma Cidadã Sim ao Aeroporto Internacional de Beja visam garantir a sua audição pela comissão parlamentar “no mais curto espaço de tempo”, admitiu o movimento cidadão.

Apesar da “entrega imediata da petição”, tal “não implica” a paragem da recolha de assinaturas, alertou à Lusa a mesma fonte da comissão dinamizadora da plataforma.

A recolha de assinaturas vai prosseguir “até 30 dias” após a petição – disponível em https://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT115231 – dar entrada na comissão parlamentar.

A plataforma cidadã lembrou hoje que, no dia 26 de janeiro, a AR aprovou uma resolução, sem votos contra, em que é recomendado ao Governo que “valorize o Aeroporto de Beja no âmbito do sistema aeroportuário nacional, aproveitando todos os seus recursos e potencialidades”, para que este seja “promotor da fixação de população e da indústria na região”.

Na recomendação, publicada em Diário da República em 09 de fevereiro, é sugerido, no caso da ferrovia, a modernização e eletrificação de toda a Linha do Alentejo, “na ligação entre Casa Branca-Ourique/Funcheira, incluindo o estudo da ligação ao Aeroporto de Beja”.

Na rodovia, é defendida a construção do Itinerário Principal 8 (IP8), “com duas vias e sem portagens entre Sines e a A2 [Autoestrada do Sul]”.

A plataforma cidadã, criticou que “o troço Beja-Ourique e a variante ao aeroporto continuam a não estar considerados para financiamento” no Plano Nacional de Investimentos 2030 (PNI2030) ou no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).