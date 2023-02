Péssimas notícias para lesados do BES: Estado não vai indemnizar ninguém

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) anunciou, esta quinta-feira, a sua decisão relativa aos pedidos de indemnização por parte dos lesados do BES ao Estado português. A resposta não agrada a quem perdeu as suas poupanças.

Segundo o Jornal de Notícias, os juízes europeus consideraram que “os Estados não têm qualquer obrigação geral de cobrir as dívidas de entidades privadas” e afirmaram que encontraram justiça na decisão do Governo português avançar para a resolução do BES.

Esta ação, levada ao Tribunal Europeu por um português radicado na Alemanha que perdeu cerca de 185 mil euros com o processo, foi recusada.