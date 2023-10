Peseiro quer conquistar CAN com a Nigéria

O português José Peseiro, selecionador de futebol da Nigéria, assumiu à agência Lusa o “grande objetivo” de ganhar a próxima edição da Taça das Nações Africanas (CAN), que decorre na Costa do Marfim no início de 2024.

“Sei que tenho uma boa equipa, e o grande desafio, o grande objetivo que eu tenho, é ganhar a CAN2023, sabendo que há lá grandes seleções”, disse o treinador, após o empate (2-2) entre Nigéria e Arábia Saudita, num particular disputado em Portimão.

Para José Peseiro, que nomeou Senegal, Marrocos e Egito como outros potenciais favoritos, a Nigéria deve assumir-se como candidata ao triunfo, numa competição que já conquistou em 1980, 1994 e 2013.

“Pelos jogadores que temos, pela capacidade que temos, por aquilo que temos progredido como equipa e pela qualidade que temos demonstrado, acho que temos equipa para ir à CAN para ganhar”, reforçou à Lusa o treinador português.

A 34.ª edição da Taça das Nações Africanas vai decorrer na Costa do Marfim, entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024.

A competição deveria ter sido realizada entre 23 de Junho e 23 de Julho deste ano, mas acabou adiada para o próximo ano, devido ao risco de inundações naquele país – o que veio mesmo a ocorrer.

Na fase de grupos, as ‘super águias’ têm pela frente a anfitriã Costa do Marfim, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, ditou o sorteio realizado na quinta-feira.

“São três adversários que têm qualidade, mas sabemos da nossa qualidade e responsabilidade, sabemos que num torneio curto tudo pode acontecer. Temos de estar bem naquele momento, não termos lesões e estarmos focados no objetivo”, comentou Peseiro, que ocupa o cargo de selecionador da Nigéria desde maio de 2022.

No duelo particular realizado hoje em Portimão, frente à Arábia Saudita, concluído com igualdade a duas bolas, o selecionador da Nigéria ficou “contente” com a exibição, apesar da ineficácia na finalização.

“Criámos inúmeras oportunidades para ganhar com facilidade à Arábia Saudita, que foi a última seleção a ganhar à Argentina [2-1 na primeira jornada da fase de grupos do Mundial2022]. Acho que fomos melhores quase sempre e o 2-2 é futebol. A exibição foi muito boa, podíamos ter ganhado por quatro ou cinco de diferença em função das oportunidades que criámos”, realçou.

Apesar da ausência de alguns jogadores, José Peseiro frisou que a sua equipa “está no bom caminho” e que já tem “uma ideia de jogo em ‘4-4-2’, com boa qualidade de circulação e posse de bola, capacidade de alternar entre jogo interior e jogo exterior, em apoio e em rutura”.

Antes da CAN2023, a Nigéria inicia em novembro a fase de qualificação para o Mundial2026, com partidas frente a Lesoto e Zimbabué, no Grupo C, que também integra África do Sul, Benim e Ruanda.