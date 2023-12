Pesca de raia proibida a partir de quinta-feira em Portugal

Portugal utilizou 95% da quota de raias, ficando esta pesca encerrada a partir de quinta-feira, anunciou a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

“Considerando os dados das capturas efetuadas pela frota portuguesa da unidade populacional de raias (‘Rajiformes’) nas zonas oito e nove do CIEM, informa-se que a utilização da quota atingiu os 95%”, lê-se numa nota da DGRM.

As zonas oito e nove do Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM) correspondem, respetivamente, ao Golfo da Biscaia e a Águas Portuguesas.

Assim, a partir de quinta-feira, é interdita a pesca de raias e as descargas ficam limitadas a capturas acessórias de até 50 quilogramas (kg) por embarcação em cada maré de pesca.

Em 04 de outubro, a DGRM tinha alertado para a necessidade de vir a encerrar, em breve, esta pescaria, após 80% da quota estar esgotada.

A DGRM é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, que tem por objetivo o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, a execução das políticas de pesca e a preservação dos recursos.