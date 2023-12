“+ Perto de Si” em Leiria

O Município de Leiria lançou o projeto “+ Perto de Si”, que disponibiliza acompanhamento psicológico a famílias carenciadas, que são beneficiárias do apoio social, através de um psicólogo em rotatividade nas freguesias do concelho.

“Vamos ter um psicólogo em sistema de rotatividade em todo o concelho, que vai fazer o acompanhamento e o diagnóstico de situações de alguma fragilidade psicológica, nomeadamente pessoas em situação de isolamento”, adiantou à agência Lusa a vereadora com o pelouro da Ação Social, Ana Valentim.

Segundo a autarca socialista, no âmbito da transferência de competências da ação social, o Município de Leiria descentralizou nas freguesias o atendimento nesta área.

“Apesar de a equipa ser constituída por um psicólogo, consideramos importante reforçar”, afirmou, constatando que o contexto socioeconómico de muitas das pessoas que beneficiam do apoio da Câmara de Leiria não lhes permite pagar uma consulta de psicologia numa clínica privada.

O papel do psicólogo será também o de encaminhar para uma consulta de psiquiatria no Centro Hospitalar de Leiria as situações mais críticas, podendo existir aqui uma articulação com os cuidados de saúde.

A presença de um psicólogo de proximidade dá-lhe um “profundo conhecimento da realidade destas pessoas em situação de vulnerabilidade, que não têm acompanhamento psicológico e que poderão necessitar deste serviço para fazer o diagnóstico e o acompanhamento”.

Ana Valentim revelou que tem vindo a ser identificado um aumento da necessidade de acompanhamento psicológico para os beneficiários do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS).

Desconhecendo ainda o número de pessoas que poderão beneficiar deste apoio, a vereadora disse acreditar que possam ser “bastantes e que o número vá gradualmente aumentando”.

“Se calhar, vamos chegar à conclusão de que uma psicóloga, mesmo em regime de itinerância, não é suficiente. Lançámos agora este projeto-piloto e se for necessário iremos reforçar esta área do acompanhamento psicológico, que consideramos que é realmente necessária”, acrescentou.

O projeto destina-se a todos os beneficiários do SAAS, independentemente da sua idade. O acompanhamento psicológico terá lugar nas várias freguesias do concelho, à semelhança do atendimento social, num espaço que garanta a privacidade e confidencialidade.

No primeiro semestre de 2023, o Município de Leiria apoiou 195 pessoas, sobretudo com alimentos, habitação e saúde, no âmbito do Fundo Municipal de Emergência Social.

Os dados divulgados em setembro apontam que a grande maioria dos beneficiários é de nacionalidade portuguesa e está empregada.

A faixa etária que mais apoio tem tido é a população ativa, com idades entre os 40 e os 64.

De acordo com a caracterização da Câmara de Leiria, os beneficiários são sobretudo pessoas que vivem de forma isolada (49), verificando-se também um apoio a 40 pessoas em agregados nucleares e 30 em famílias monoparentais.

Das candidaturas apresentadas para apoio, no primeiro semestre deste ano, 27,6% foram indeferidas.