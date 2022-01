Perto de quatro mil voos cancelados esta segunda-feira

Uma tempestade a afetar o Atlântico, combinada com as restrições da pandemia, levou ao cancelamento de mais de 3.600 voos durante esta segunda-feira, em todo o mundo, de acordo com o site FlightAware.

Estes valores seguem-se aos mais de 4.400 cancelamentos registados no domingo e 4.700 no sábado, de acordo com o mesmo site, citado pela agência AP.

Entre as companhias que mais voos cancelaram hoje conta-se a China Eastern (514) e as americanas Southwest (480) e SkyWest (274), sendo que os Estados Unidos estão a ser particularmente afetados pelo mau tempo. A TAP aparece mais no fim do ‘ranking’, com cancelamentos de 11% de voos (24) na hora em que foi consultado o site.

A estes cancelamentos somam-se mais de 6.600 atrasos registados hoje, que estão a complicar o regresso de muitos passageiros, que se ausentaram durante o Natal e Ano Novo.

As companhias aéreas indicaram que estavam a dar passos para reduzir os cancelamentos, de acordo com a AP, que citou a americana United, que ofereceu o triplo do pagamento aos pilotos para assumirem voos em aberto em janeiro. Outras companhias estão também a pagar mais aos tripulantes de cabine.