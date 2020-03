Personalidades do PS garantem apoio a portugueses no estrangeiro

“O mundo está a viver um momento muito complexo e difícil provocado pela pandemia do covid-19, que poderá ainda prolongar-se por algum tempo”. Assim começa a mensagem assinada por três nomes do Partido Socialista ligados à diáspora lusa, José Luís Carneiro (secretário-geral adjunto do PS e ex-Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas), Paulo Pisco (deputado eleito pelo Círculo da Europa) e Paulo Porto (deputado eleito pelo Círculo de Fora da Europa).

No comunicado enviado ao BOM DIA, os três subscritores salientam que “o Governo português e os governos da União Europeia e a própria União Europeia estão a tomar medidas de exceção, com particular incidência nas áreas da saúde, segurança e atividades económicas. Muitas medidas obrigam-nos a mudar totalmente os nossos hábitos em sociedade, limitando ao máximo os contactos sociais”.

Citando o primeiro-ministro António Costa, o comunicado afirma que “estamos perante uma situação de sobrevivência que exige um esforço enorme de todos nós. E o Partido Socialista tem um pensamento muito forte para os portugueses a viver em quase todos os países do mundo, que obviamente devem também obedecer às restrições impostas, onde quer que estejam”.

Assim, os três socialistas pedem “a todos os portugueses dispersos pelo mundo o máximo cuidado, por si próprios, pelos seus familiares e amigos e pelos outros. Enviamos também uma mensagem de solidariedade e coragem para com aqueles que eventualmente tenham sido apanhados pelo vírus”. Os socialistas recordam que “em todo o mundo existem portugueses e como são muitos os que têm familiares no país, gostaríamos de deixar uma palavra de confiança na capacidade de Portugal para resolver os seus problemas e para apoiar, na medida das suas possibilidades os que se encontram no estrangeiro”.

“Como temos feito, aliás, relativamente, a muitos portugueses que se encontravam ou encontram retidos no estrangeiro, que nos últimos dias têm tido dificuldades em regressar a Portugal devido ao fecho das fronteiras e cancelamento de voos. Não deixaremos ninguém para trás nem deixaremos de dar todo o apoio que esteja ao nosso alcance aos nossos compatriotas residentes no estrangeiro”, afirma o comunicado.

Paulo Pisco, José Luís Carneiro e Paulo Porto terminam afirmando que “o momento exige serenidade e sentido da responsabilidade individual e coletivo. Exige solidariedade entre todos e que mudemos as nossas vidas em nome do bem comum”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros criou a linha de emergência COVID-19, com o e-mail: covid19@mne.pt e a linha telefónica +351 217 929 755. Está disponível ainda o Gabinete de Emergência Consular (24 horas por dia), para portugueses em viagem eventualmente estejam retidos no estrangeiro: Telefone: +351 217 929 714 ou +351 961 706 472 Email: gec@mne.pt