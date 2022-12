Personalidade do ano: correspondentes em Portugal escolheram emigrante português

Marcelino Sambé, bailarino principal da Royal Ballet de Londres, é o vencedor do prémio Personalidade do Ano/Martha de la Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP).

“A AIEP distingue Marcelino Sambé, 28 anos, pelo seu percurso artístico ímpar e pelo caminho percorrido como português de raízes africanas, dos chamados “bairros sociais” ao maior palco de dança da Europa”, lê-se no comunicado da associação, que destaca o lugar cimeiro do vencedor da 33.ª edição do prémio, “numa das maiores e mais prestigiadas companhias de bailado do mundo”.

O português Marcelino Sambé entrou para a Royal Ballet em 2012, atingindo o lugar de bailarino principal em 2019.

Em 2022, foi condecorado com o grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Sant´Iago da Espada, pelo Presidente da República.

“Marcelino Sambé tem sido motivo de orgulho para Portugal desde que alçou voo para a profissionalização em Londres. Tem uma carreira brilhante e, este ano, pudemos acompanhar ainda mais atentamente as suas conquistas”, explicou Caroline Ribeiro, presidente da AIEP, citada no comunicado da associação.

O Prémio da AIEP tem como objetivo distinguir a pessoa ou a instituição que contribuiu para promover a imagem do país no estrangeiro durante o ano.

A distinção é atribuída desde 1990, pelos cerca de 50 jornalistas estrangeiros acreditados em Portugal, inscritos na Associação, e toma o nome da jornalista norte-americana Martha De La Cal (1926-2011), correspondente em Portugal da revista Time durante mais de 40 anos.

No ano passado, o prémio foi atribuído ao vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, antigo coordenador da “task force” de vacinação contra a Covid-19.