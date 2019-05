Permanência consular apoiou portugueses na Venezuela

O Consulado-Geral de Portugal em Caracas promoveu no passado dia 16 de maio uma permanência consular na cidade de Los Teques, situada no estado de Miranda, na Venezuela.

Este atendimento de proximidade ocorreu no Consulado Honorário de Portugal em Los Teques e proporcionou o atendimento de 300 cidadãos portugueses e luso-venezuelanos, tendo sido pedidos 122 passaportes e 44 cartões de cidadão.

De referir que desde outubro de 2018 que não é cobrado qualquer valor pela emissão de cartões de cidadão, de passaportes ou da prática de outros atos consulares, tanto por parte do Consulado Geral de Portugal em Caracas, como do Consulado Geral de Portugal em Valencia. Trata-se de um apoio direto do Estado Português à comunidade portuguesa na Venezuela.

Consulte no Portal das Comunidades Portuguesas as datas das permanências consulares nos diferentes países:

https://www.portaldascomunidades.mne.pt/…/permanencias-cons…