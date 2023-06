Peregrinos da JMJ vão ter ‘kit’ amigo do ambiente

A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 apresentou o “kit” do peregrino, com uma emissão especial através da rede social Instagram.

“Para acompanhar os peregrinos ao longo da Jornada, o Kit do Peregrino da JMJ Lisboa 2023 é composto por uma mochila, com uma das cores e o logótipo do encontro, prática e adaptável a uma pequena bolsa de mão”, refere uma nota enviada à Agência ECCLESIA.

Cada kit tem uma mochila, em verde, vermelho ou amarelo (apenas para os voluntários), um terço feito em madeira, um chapéu panamá – verde (para os voluntários) e branco (para os peregrinos) -, uma fita com o logo da JMJ Lisboa 2023 e a garrafa de água reutilizável ECO, que os participantes podem encher em vários pontos, disponibilizados pela organização.

O kit é completado pela t-shirt, vermelha ou verde, da JMJ Lisboa 2023, feita em material ecológico; os voluntários vão envergar uma t-shirt identificativa, de cor amarela, com a letra “V”.

“Todos os produtos têxteis que compõem o Kit do Peregrino e o Kit do Voluntário da JMJ Lisboa 2023 têm a Certificação OEKO-TEX® Standard 100, que assegura que não foram utilizadas substâncias ou produtos químicos nocivos no seu fabrico, nem para o ambiente nem para a saúde humana”, precisa a organização, em comunicado de imprensa.