As memórias daqueles que vos pereceram, por ventura as melhores memórias, são uma pequenina âncora – um anzol para recordar as alegrias que vos dariam e aquilo que gostavam na vida.

Esse anzolzinho vai dar-vos entre lágrimas, é certo, pequenas gratificações, lindas recordações.

Mário Adão Magalhães

2015/05/03