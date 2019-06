Peregrinação internacional a Fátima fica a cargo do bispo de Viseu

O bispo de Viseu, António Luciano, vai presidir a Peregrinação Internacional Aniversária de junho, que assinala a segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos.

A segunda Peregrinação Internacional Aniversária do ano pastoral, que está a ser vivido em Fátima sob o tema “Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de peregrinar em Igreja”, celebra-se na quarta e na quinta-feira.

Esta será a primeira vez que António Luciano dos Santos Costa – que foi nomeado pelo papa Francisco a 03 de maio de 2018 – presidirá a uma Peregrinação Internacional em Fátima.

O bispo de Viseu é natural da Guarda e doutorado em Teologia Moral.

Do programa celebrativo desta peregrinação destaca-se, na quarta-feira, a saudação inicial a Nossa Senhora na capelinha das aparições, o rosário, a procissão das velas e missa da vigília.

Na quinta-feira, a manhã começa com o rosário, seguido da missa internacional no recinto e da procissão do adeus.